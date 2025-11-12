معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از حذف دستگاه های اجرایی موازی و غیر ضروری خبر داد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از حذف دستگاه‌های اجرایی موازی و غیر ضرور خبر داد.

به گزارش، علاءالدین رفیع‌زاده در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت معیار‌های مختلفی برای نیروی انسانی دارد.

وی افزود: اندازه دولت بر اساس مولفه‌های متعدد از جمله تعداد واحد‌های موازی، تعداد واحد‌های غیر ضروری، دستگاه‌های غیر ضروری و... اندازه گیری می‌شود. از این جهت است که می‌گویم اندازه دولت بزرگ است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادامه داد: ما دستگاه‌های اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف می‌کنیم نیرو‌های آن را در واحد‌های عملیاتی توزیع می‌کنیم تا به مردم خدمات ارائه کنند.

