پلیس امنیت اقتصادی مازندران با کشف یک مزرعه بزرگ ماینر در یکی از شهرک‌های صنعتی سوادکوه، ۱۴۰ دستگاه استخراج رمزارز قاچاق به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال را توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۱۴۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال در یک واحد صنعتی در شهرستان سوادکوه خبر داد.

وی گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی سوادکوه با اشراف اطلاعاتی از فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمزارز در یکی از شهرک‌های صنعتی مطلع و با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در بررسی‌ها مشخص شد متهم واحد صنعتی خود را به محلی برای فعالیت دستگاه‌های ماینر اختصاص داده و به صورت غیرمجاز از آن استفاده می‌کرده است.

سرهنگ خورشاد با اشاره به جزئیات کشف گفت: در این عملیات ۱۴۰ دستگاه ماینر و متعلقات که فاقد مدارک گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بودند، کشف و متهم به همراه پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.