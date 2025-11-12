به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارز دارو همچون گذشته در حال پرداخت است و هیچ تغییری یا هیچ بحثی درباره تغییر ارز دارو ترجیحی یا غیرترجیحی در دولت و کمیسیون‌های اقتصادی صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: بنابراین افرادی که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند شاید می‌خواهند ذخیره‌های دارویی یا بازار دارویی را با سودجویی خود به هم بزنند. ارز دارو با تاکید رئیس‌جمهوری تغییری نکرده است.