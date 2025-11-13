پخش زنده
همه سایتهای همراه اول در جادهی اصلی بجنورد- اسفراین تحت پوشش اینترنت G ۴ قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: با صرف اعتبار حدود ۶۰ میلیارد ریال، جادهی اصلی مرکز استان تا شهرستان اسفراین، تحت پوشش شبکه G ۴همراه اول قرار گرفت.
مهندس دهقانی مقدم افزود: با تلاش و پیگیری همکاران شبکه ارتباطات سیار مخابرات استان و در اقدامی کمنظیر، تمامی سایتهای همراه اول مسیر بجنورد تا اسفراین به تکنولوژی پرسرعت G ۴ ارتقا یافتند.
وی این اقدام را در راستای توسعه کیفی ارتباطات موبایل استان و رفع نیازهای ارتباطی هم استانیها و مسافرین در مسیر جاده فوق دانست.