پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه فضایی کشور، گفت: بر اساس توافقی که با شهرداری اردبیل به امضا رساندیم، قرار است اردبیل به عنوان سومین استان کشور از خدمات فضاپایه شهری بهرهمند شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محرم شاملی، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور اظهار کرد: توافق امروز با مدیریت شهری اردبیل زمینهساز ارائه خدمات مطلوب و متنوع در حوزه تصاویر ماهوارهای خواهد بود که با پردازش مناسب امکان بهرهگیری از این ظرفیت فراهم میآید.
وی افزود: با بهرهگیری از فناوریهای ماهوارهای شهرداریها و مجموعه شوراها به راحتی میتوانند بخشی از معضلات و گرههای شهری را در حوزه ترافیک، تغییر کاربریهای احتمالی و نابسامانیها در جاری شدن روان آبهای شهری برطرف کنند.
رئیس پژوهشگاه فضایی کشور تصریح کرد: با استفاده از تصاویر ماهوارهای با دقت تمام گرههای ترافیکی و مشکلات تغییر کاربریها به مدیران شهری ارسال شده تا جلوی تخلفات گرفته شده و برای گرههای ترافیکی نیز چارهاندیشی شود.
شاملی گفت: ما سعی کردیم با استفاده از تصاویر ماهوارهای اطلاعات جدید در اختیار مدیریت شهری قرار دهیم تا حتی معضلاتی نظیر فرونشست در مناطق شهری و برخی نارساییها در توسعه فضای سبز را با بهرهگیری از این توانمندی و پردازش تصاویر فراهم کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهر اردبیل بعد از اصفهان و تهران سومین شهر کشور است که به این سیستم هوشمند و تصاویر ماهوارهای خیام مجهز شده و ما در حوزههای مختلف نظیر منابع طبیعی، بخش کشاورزی و سایر حوزهها در بخش شهری نیز میتوانیم از ظرفیت به وجود آمده بهره بگیریم.
رئیس پژوهشگاه فضایی کشور اضافه کرد: شورای شهر و شهرداری اردبیل استقبال خوبی را از پیشنهادات ارائه شده داشتند و ما توافقی را به امضا رساندیم تا با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه و مجموعه فضایی کشور بتوانیم شرایط بهتری را در مدیریت شهری مهیا کنیم.