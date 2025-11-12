به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مسابقات انجمن نیو کونگ فو استان (شب قهرمانان) برترین‌های خود را شناخت.

این مسابقات با حضور بیش از ۳۲۰ شرکت‌کننده در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان در سالن خانه بوکس استان (ورزشگاه راحله) برگزار شد.

این رقابت‌ها در بخش‌های آزاد، نیمه‌آزاد و هنر‌های فردی با حضور داوران، مربیان و کادر اجرایی پرتلاش استان برگزار شد و با استقبال گسترده علاقه‌مندان به رشته‌های رزمی همراه بود.

هدف از برگزاری این رویداد، ارتقای سطح فنی ورزشکاران، ایجاد فضای رقابتی سالم و شناسایی استعداد‌های برتر در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای انجمن نیو کونگ فو استان بوده است.