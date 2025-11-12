با پیگیری خبرنگار خبرگزاری صداوسیما دبیر خانه شورای اقتصاد دریا محور خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تکمیل پروژه عظیم انتقال آب از خلیج فارس به تهران، را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بنابر اعلام دفتر دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریا محور خبری با عنوان انتقال آب خلیج فارس به تهران با موضوع تکمیل پروژه عظیم انتقال آب از خلیج فارس به تهران که در فضای مجازی منتشر شده کذب و فاقد اعتبار است .

این دبیرخانه افزود: هیچ‌گونه پروژه اجرایی برای انتقال مستقیم آب خلیج فارس به تهران در دست اجرا نیست وطرح یادشده صرفاً در حد پیشنهاد و بررسی امکان‌سنجی مطرح شده و هیچ تصمیم اجرایی یا عملیات فیزیکی در این زمینه در دستور کار قرار ندارد.

اخبار منتشرشده درباره «تکمیل پروژه» یا «تأمین آب تهران از خلیج فارس» فاقد اعتبار و مبنای رسمی بوده و از مراجع غیرموثق منتشر شده‌اند.