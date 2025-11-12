پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد: روند شیوع بیماری تب برفکی مهار شده و به زودی پایان آن اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رفیعیپور درباره جدیدترین وضعیت مقابله با بیماری تب برفکی در دامداریهای کشور اظهار داشت: به لطف واکسیناسیون گسترده و اقدامات سریع بهداشتی، اکنون بیماری در کنترل کامل است و احتمال اپیدمی از بین رفته است.
رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه برخلاف برخی اظهارنظرها، اطلاع رسانی درباره شیوع سویه جدید تب برفکی از قبل صورت گرفته بود، تصریح کرد: فعالیت دامپزشکی با موجود زنده یعنی دام سروکار دارد و دام باید زنده باشد تا دامپزشک فعالیت کند، از همین رو رصد مداوم یک بخش اساسی از کار ماست که زمینه را برای شناسایی سریع بیماریها فراهم میکند.
وی افزود: مستندات اطلاع رسانی درباره سویه جدید تب برفکی از اسفندماه سال قبل موجود است، اما اطلاع رسانی صرفا از طریق رسانههای عمومی انجام نمیشود، ضمن اینکه
واکسیناسیون عمومی و روتین دامها نیز طبق برنامه انجام میشود و در تیر و مرداد امسال ۵۹ میلیون راس دام واکسن برای سویههای درگردش را دریافت کردند و آبان و آذر نیز ۶۰ تا ۷۰ میلیون دز انجام خواهد شد.
رفیعی پور با بیان اینکه بیماری تب برفکی از ۱۳۳۴ در ایران مشاهده شده و تاکنون حدود ۲۰ سویه آن شناسایی و مهار شده است، اظهار داشت: تزریق واکسن برای سویههای در گردش طبق برنامه انجام میشود، اما وقتی سویه جدیدی شناسایی میشود به واکسن جدید و متناسب با آن نیاز داریم و از همین رو ۶ میلیون ۳۰۰ هزار دز واکسن جدید وارد شد که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دز آن بصورت رایگان تزریق شد و ۳ میلیون دز نیز بصورت بهادار در اختیار دامداران گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه هزینه هر دز واکسن با تزریق ۲۰۰ هزار تومان است، از همکاری دامداران در واکسیناسیون دامها قدردانی کرد و افزود: با اقدامات انجام شده، امروز از شدت بیماری کاسته شده و بزودی خاتمه بیماری را اعلام میکنیم.
رئیس سازمان دامپزشکی در گفتوگو با خبرنگاران و دبیران خبر تحریریه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه تب برفکی بیماری جدید و ناشناختهای نیست، اظهار داشت: هم اکنون ۱۱ کشور در اطراف ما درگیری این بیماریاند و تقریباً همه کشورها در برخورد با این بیماری همان رویکردی را دارند که ما دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه این بیماری بسیار سریعالانتشار است و با واگیری صددرصدی میتواند تمام گله را آلوده کند، افزود: تب برفکی در صورت عدم انجام اقدامات بهداشتی و مراقبتی بهموقع، میتواند بین ۵ تا ۲۰ درصد تلفات ایجاد نماید؛ بنابراین در صورت مشاهده کانون بیماری، باید فوراً تمام دامهای اطراف واکسینه شوند؛ چرا که تنها راه مقابله با ویروس، واکسیناسیون است.
رئیس سازمان دامپزشکی با مشابه خواندن رفتارهای کلی ویروسهایی مانند تب برفکی یا کرونا، تصریح کرد: تب برفکی نیز مانند ویروس کرونا به سرعت دچار تغییرات ژنتیکی میشود. همهی ما از تجربهی کرونا میدانیم که تا زمانی که واکسن در دسترس نبود، تلفات انسانی بالا بود. همین اصل در مورد دام هم صادق است و بدون واکسن، نمیتوان جلوی شیوع بیماری را گرفت.
رفیعی پور درباره خسارت بیماری تب برفکی اظهار داشت: در صورت فوت دام یا به اصطلاح تلف شدن دام، خسارت یک دام میتواند تا ۳۰۰ میلیون تومان برسد، اما اگر دام به کشتارگاه فرستاده شود، این رقم به ۷۰ میلیون تومان میرسد و در مجموع بر اساس آمار صندوق بیمه کشاورزی تاکنون حدود ۴۹۴۲ رأس دام تلف یا کشتار شدهاند که برآورد خسارت آن حدود ۲ هزار میلیارد تومان است. در حالی که اگر بیماری مهار نمیشد این رقم میتوانست به بیش از ۴۰ همت برسد.
رئیس سازمان دامپزشکی با قدردانی از همکاری مسئولان و دستگاههای مرتبط در زمینه مقابله با تب برفکی اظهار داشت: با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، نیروی انتظامی و با ریاست معاون اول رئیسجمهور (آقای عارف)، برای نخستین بار در کشور «ستاد ملی تب برفکی» تشکیل شد و همهی ۸ پیشنهاد سازمان دامپزشکی را تصویب کرد.
وی درباره درخواستهای ارائه شده سازمان دامپزشکی در ستاد ملی تب برفکی گفت: تسریع در تولید داخلی واکسن تب برفکی و حمایت از موسسه رازی برای افزایش ظرفیت تولید، پرداخت غرامت دامداران و پیشبینی استمهال وامهای بانکی آنها، تخصیص ۱/۵ همت اعتبار برای سال آینده به منظور خرید ذخیره استراتژیک واکسن، ذخیره بین ۱ تا ۲ میلیون دز واکسن از تمام سویههای شایع کشور برای نخستین بار، واردات سرم درمانی «هایپر» که میتواند دامی را که درگیر شده، طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت درمان کرده و به چرخهی تولید بازگرداند (تا کنون ۱۰۰ هزار دوز آن وارد شده است) از جمله این پیشنهادات بود.
رفیعی پور در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدای تیرماه واکسیناسیون انجام نشد، گفت: اپیدمی زمانی اعلام میشود که بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار دام تلف یا کشتار شوند، در حالی که تلفات فعلی کمتر از پنج هزار رأس بوده است.
وی افزود: بلافاصله پس از شناسایی نخستین موارد، در تهران، البرز و قم، واکسیناسیون «در شعاع یک تا سه کیلومتری» از کانون بیماری انجام شد و به این ترتیب ۱۴۰۰ دامداری در استان تهران حفظ گردید.
رئیس سازمان داپزشکی با بیان اینکه اکنون در ۳۱ استان کشور واکسن موجود است و با واکسیناسیون گسترده، بیماری دیگر حالت اپیدمی ندارد، تصریح کرد: به یاری خداوند، تب برفکی در کشور تحت کنترل کامل است و با ادامهی واکسیناسیون و واردات و تولید سرمهای درمانی جدید، سازمان دامپزشکی در آستانهی اعلام پایان بیماری است.