بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر فاطمه ثابت به مناسبت هفته ملی دیابت بیان کرد: دیابت بیماری خاموشی است و علامت خاصی ندارد که بیشتر در سنین بالای ۴۰ سال بروز میکند و افراد این گروه سنی باید سالی یکبار برای انجام آزمایش رایگان قند و چربی خون به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: پیشگیری از بیماری دیابت باید از دوران کودکی آغاز شود، چرا که شکلگیری ذائقه غذایی سالم در همان دوران نقش تعیینکنندهای در کاهش بروز این بیماری دارد.
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه افراد دارای دیابت یا «پیشدیابت» در مراکز بهداشتی هر سه ماه یکبار بهصورت رایگان توسط پزشک معاینه میشوند، اظهار کرد: در صورت نیاز، بیماران برای دریافت خدمات تخصصیتر به سطح بالاتر ارجاع داده میشوند.
وی بیان کرد: اگرچه دیابت از عوامل اصلی نابینایی، قطع عضو و نارسایی کلیوی در جهان است، اما با تشخیص بهموقع و رعایت درمان، میتوان آن را کنترل و از بروز عوارض آن پیشگیری کرد.
دکتر ثابت داشتن فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، پرهیز از مصرف سیگار و الکل را از مؤثرترین راهکارهای مقابله با دیابت دانست و گفت: سبک زندگی سالم در تمام بیماریهای غیرواگیر اهمیت دارد.
به گفته مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، شعار امسال سازمان جهانی بهداشت در هفته ملی دیابت «دیابت از کودکی تا سالمندی» است که بر ضرورت توجه به سلامت در تمامی مراحل زندگی تأکید دارد.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از شاغلان به آزمایشهای سالانه خود بیتوجه هستند و آمارها نشان میدهد از هر ۱۰ نفر در سنین کاری، حدود ۷ نفر در معرض دیابت قرار دارند.
دکتر ثابت تأکید کرد: بیماران باید بیماری خود را به کارفرما اطلاع دهند تا شرایط تغذیه و استرس کاری آنان متناسب با وضعیت سلامتیشان تنظیم شود.