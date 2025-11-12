در حوزه علمیه ۱۷۰ ساله مصطفی‌خان ساری، استادی قلم به دست، هم چراغ معرفت را در دل شاگردانش روشن می‌کند و هم با خطوط اسرارآمیزش، هنر ایرانی-اسلامی را به فراسوی مرزها می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دل بازار قدیمی ساری، جایی که بوی تاریخ با عطر ایمان درمی‌آمیزد، مردی قلم به دست، هم کلام با خدا و هم رازقلم با هنر است. از کلاس معارف که بیرون می‌آیی، بوی مرکب و عشق تو را به دنیایی دیگر می‌برد؛ دنیایی که در آن هر نقطه، عبادت و هر خط، دعوت به زیبایی است.

سید احمد شفیعی مازندرانی، استاد ۶۶ ساله حوزه علمیه مصطفی‌خان ساری، داستان زندگی‌اش تلفیقی کم‌نظیر از تدریس معارف و خلق آثار ماندگار خوشنویسی است.

این استاد حوزه و هنر که ریاست حوزه علمیه تاریخی مصطفی‌خان در محله چهارراه برق ساری را بر عهده دارد، میراث‌دار مسندی است که از پدر به او رسیده و اکنون چهل و چند سال است که هم‌زمان با تدریس اخلاق و معارف، به خلق آثار هنری می‌پردازد.

وقتی کلاس درس حوزه پایان می‌یابد، صدای قلم نی استاد، زنگ کلاس عاشقی را به صدا درمی‌آورد. او که خوشنویسی را از سال ۱۳۵۸ آغاز کرده، در مکتب استادان بزرگی چون امیرخانی علی شیرازی و یدالله کابلی شاگردی کرده و امروز در هفت خط مختلف شامل نسخ، نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، رقعه، ریحانی و محقق صاحب سبک است.

خطوط استاد شفیعی که از پشتوانه عمیق معنوی و عرفانی سرچشمه می‌گیرد، تاکنون در نمایشگاه‌های متعددی در کشورهای عراق، سوریه، ترکیه و پاکستان به نمایش درآمده و تحسین هنردوستان بین‌المللی را برانگیخته است.

این مرد مبارز دوران دفاع مقدس که این روزها میدان مبارزه‌اش به عرصه انتقال فرهنگ و هنر به نسل آینده تغییر کرده، از بی‌توجهی‌های موجود به هنر اصیل خوشنویسی ابراز تاسف می‌کند؛ نه برای نام و نان، بلکه از آن رو که می‌ترسد روزی صدای نی قلم در گوش زمانه خاموش شود.

استاد شفیعی که داور جشنواره‌های خوشنویسی کشور نیز هست، در برنامه‌ای بلندپروازانه، کتابت کامل قرآن کریم با خط نسخ را در دستور کار خود قرار داده تا گامی بلند در ترویج هنر متعالی اسلامی-ایرانی بردارد.

گزارش از بنیامین مرشدی