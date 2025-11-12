پخش زنده
این کنگره اولین کنگره از مرحله سوم برگزاری کنگرههای شهدای کشور است که از کرمان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،درجلسه شورای سیاست گذاری کنگره ملی ۷ هزار شهید استان نماینده ولی فقیه در استان گفت : در موقعیت امروز و با توجه به رخ دادن مکرر حوادث سیاسی ، کنگره شهدا ماموریت بسیار حساس و مهم ماست.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی افزود: شهیدان هم تاریخ میسازند و هم بهترین هادیان در مدیریت نسلها هستند و همیشه ماندگارند و هر نسل وظیفه دارد که این ماندگاری را به نسل بعدی منتقل کند.
وی تاکید کرد : اولین کنگره در کشور با فکر و اندیشه شهید سلیمانی در کرمان آغاز شد و این استان پایگاه مقاومت است و ماموریت بزرگ کنگرهها رساندن پیام شهداست که همان آگاهی و بصیرت است.
در این نشست استاندار نیز با بیان اینکه برگزاری کنگرهها ادای دین به شهدا و یادآور نام آنها و راهی است که برای اعتلای ایران انتخاب کردند افزود: باید از این فرصتها برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود.
وی راه حل تاثیرگذاری کنگره شهدا در جامعه را عبور از برخی کلیشهها / گسترده کردن مخاطبان و آوردن نسلهای جدید زیر چتر چنین برنامههایی در استان و کشور دانست .
استاندار یادآور شد : ظرفیت حضور شهید سلیمانی در این استان میتواند به محتوای کنگره کمک کند .
طالبی همچنین تاکید کرد: احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و مردمی نیز باید در برگزاری این کنگره نقش ایفا کنند تا خروجی ماندگار و اثرگذاری داشته باشیم.
سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان هم گفت: تاکنون آثار ۳ هزار و ۵۰۰ شهید استان جمع آوری و تکمیل شده و بقیه نیز در حال انجام است.
در این جلسه رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه گفت هدف از برگزاری کنگره شهداء ، انتقال پیام شهداء است و طبق تاکید رهبر معظم انقلاب ، بهتر است این انتقال پیام با زبان هنر انجام شود و تالیف کتاب و تولید فیلم از مهمترین آن است.
سردار آزادی افزود: دور سوم کنگرهها از کرمان آغاز میشود و ماموریت اصلی ما شناختن شهداء و آشنایی با زندگی آنهاست.
وی بر توجه ویژه به حوزه کودکان و نوجوانان ، تالیف کتاب پیرامون شهداء و تولید فیلم سینمایی ذیل کنگره شهدا تاکید کرد.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین علیمرادی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه انقلاب باید با قوت به نسلهای بعد منتقل شود گفت: اگر توقف صورت گیرد موجب انحطاط میشویم .
در این نشست ، کمیتههای مختلف ، برنامهریزی و سیاست گذاری خود را برای برگزاری کنگره ملی ۷ هزار شهید استان آغاز کردند.