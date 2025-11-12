رئیس قوه قضائیه امروز چهار شنبه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها گفت: مقامات قضایی در سراسر کشور در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی می‌شود، در دستور کار قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این نشست افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، زخم کاری بر سر شیطان بزرگ، آمریکا و دنباله‌رو او یعنی رژیم صهیونی وارد آوردیم؛ فلذا دشمنِ زخم‌خورده، بیکار نمی‌نشیند و علیه ما و اتحاد و انسجام ملی ما توطئه می‌کند.

مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدمات‌رسانی به مردم هستند؛ فلذا از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم می‌شود، مضایقه نکنیم.

وی افزود: شما مقامات قضایی، به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات می‌کنید؛ عاملِ دشمن صرفاً آن عنصری نیست که اقدام ایذایی می‌کند؛ بلکه آن کسی که ایجاد نفاق در جامعه می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسی که با آگاهی و از روی عمد، به معیشت مردم فشار وارد می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عامل دشمن است.

رئیس قوه قضاییه گفت: موکداً و مجدداً تاکید دارم که مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، اهتمام مضاعف داشته باشند. پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات، مقامات قضایی، وفق قانون، با آنها برخورد کنند.

هنر مقامات قضایی آن است که به جریانات سازمان‌یافته‌ی قانون‌شکنی و توسعه‌دهنده‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی، در چارچوب قانون، ضربه‌ای مؤثر، مفید و دقیق وارد آورند؛ به‌گونه‌ای که کمترین هزینه را داشته باشد؛ باید توجه داشت که دست‌اندرکاران این قبیل جریانات، با برنامه پیش می‌روند، فلذا ما نیز باید برای مقابله، با برنامه اقدام کنیم.

رئیس قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح قانون ناظر بر «چک»، مصوب سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۷۵: ابهاماتی در قضیه‌ی «تأخیر تأدیه در فقره چک» وجود دارد؛ ابهاماتی که سبب می‌شود مراجع قضایی بعضاً در قضیه‌ی تأخیر تأدیه چک، آرای متفاوتی صادر کنند؛ از مجمع تشخیص مصلحت، درخواست تفسیر شده است؛ باید مشخص شود که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه، مبتنی بر تورم سالانه است یا مبتنی بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخی مسائل دیگر نیز در این رابطه وجود دارد؛ علی‌ایحال چنانچه نتوانیم در این فقره، مسئله را حل کنیم، شاید نیاز به اصلاح قانون باشد؛ فلذا شما مقامات قضایی بر مبنای تجربیاتی که در محاکم، ناظر بر تأخیر تأدیه چک، وجود دارد، پیشنهادات خود در این فقره را ظرف یک ماه، ارسال کنید تا ما مراتب را پس از مطالعه، در اصلاحیه مندرج کنیم.

تمامی مقامات قضایی، نسبت به عملیاتی کردن مفاد سند ارتقاء‌یافته تحول و تعالی، اهتمام ویژه داشته باشند.

با محدودیت‌های اعتباری مواجه‌ایم؛ فلذا تکمیل پروژه‌هایی را که وجود‌شان ضروری است و وجودشان، کار مردم را بیشتر پیش می‌برد، در اولویت قرار دهید.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: مقامات قضایی در سراسر کشور، در راستای تسریع در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم، در مراجع و مراکز مربوطه، حضور میدانی داشته باشند و در راستای رفع مسائل مردم، ضمن حفظ شئونات و استقلال قضایی، با سایر مقامات استانی، همگرایی و تعامل داشته باشند. حضور میدانی برخی مقامات قضایی در استان‌های مختلف، حقیقتاً قابل توجه است.

رئیس دستگاه قضا افزود: حکمفرمایی انضباط در مرجع قضایی، یک اصل بسیار مهم است؛ برای نمونه، چنانچه فرد یا افرادی به مرجع قضایی دعوت می‌شوند، اما مشکلی برای قاضی پیش می‌آید که نمی‌تواند حضور یابد، حتماً یا جایگزین برای آن قاضی بگذارید و یا به مدعوین اطلاع دهید که مراجعه نکنند تا معطل نشوند و از سایر امورات‌شان بازنمانند.