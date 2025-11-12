تشکیل شورای راهبری ثبت معاملات املاک در لرستان
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری گفت: با هدف صیانت از حقوق مردم و کاهش فساد ملکی شورای راهبری مقابله با معاملات غیررسمی در استان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان لرستان در جلسه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تشکیل شورای راهبری مقابله با معاملات غیررسمی خبر داد و اجرای این قانون را گامی اساسی در صیانت از حقوق مردم و کاهش فساد ملکی دانست.
سید احمد موسوی با اشاره به ضرورت راهبری اجرای قانون ثبت رسمی معاملات در سطح استان گفت: شورایی با حضور مدیران کل دستگاههای ذیربط تشکیل شده است تا مقابله با معاملات غیررسمی و ساماندهی بازار املاک بهصورت مرحلهبهمرحله و با نظارت مستمر دنبال شود.
وی هدف اصلی این شورا را یکپارچهسازی فرآیندهای ثبتی، تبادل دادههای ملکی میان دستگاهها و آگاهیبخشی عمومی عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق این قانون موجب کاهش پروندههای حقوقی و کیفری، افزایش اعتماد مردم به نظام حقوقی و کاهش فساد در حوزه املاک خواهد شد.
معاون قضایی دادگستری لرستان با تأکید بر نقش مدیران کل در تحقق اهداف شورا گفت: هر دستگاه باید سهم خود را در اجرای این قانون بشناسد و بهصورت میدانی در حذف زمینههای معاملات غیررسمی همکاری کند. دادگستری استان نیز از طریق بازدیدها و پایشهای دورهای این روند را پیگیری خواهد کرد.
موسوی با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی اظهار داشت: ثبت رسمی معامله نه هزینه اضافی بلکه تضمین مالکیت و امنیت حقوقی مردم است.
به گفته وی دستگاه قضایی با جدیت با بنگاهها و افرادی که مردم را به معاملات غیررسمی ترغیب میکنند برخورد خواهد کرد.