مرحله دوم گروهی لیگ نوجوانان کشور در بخش پسران و دختران از ۲۱ آبان‌ آغاز می‌شود و نمایندگان خراسان رضوی در شهر‌های مختلف کشور به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل روابط عمومی هیأت بسکتبال خراسان رضوی، مرحله دوم لیگ نوجوانان بسکتبال کشور در بخش پسران، سه تیم از خراسان رضوی حضور دارند.

آویژه صنعت پارسا در گروه D به میزبانی مشهد، بیمکث مشهد در گروه F به میزبانی گنبد و ذوالفقار مشهد در گروه G به میزبانی تبریز در سالن حمیدی مشهد، تیم آویژه صنعت پارسا میزبان رقابت‌های گروه D خواهد بود.

چهارشنبه ۲۱ آبان / ساعت ۱۶: آویژه صنعت 🆚شکلی تهران و پنجشنبه / ساعت ۱۶: شکلی تهران 🆚علوب آمل و جمعه / ساعت ۱۲: آویژه صنعت 🆚 علوب آمل مرحله دوم گروهی رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

در بخش دختران نیز سه تیم از خراسان رضوی در روچیکای مشهد در گروه E (به میزبانی مازندران)، وکیلی نیشابور در گروه F (به میزبانی گرگان) و داناک مشهد در گروه G (به میزبانی تهران) می روند.

این رقابت‌ها از روز چهارشنبه ۲۱ آبان تا جمعه ۲۳ آبان برگزار می‌شود.