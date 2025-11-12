فرمانده مرزبانی استان اردبیل از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف ۳ تن و ۲۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق توسط ماموران هنگ مرزی گرمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «سید شاهین اسمعلی»، گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و در پی کسب اخبار مردمی و انجام کار‌های اطلاعاتی مبنی بر حمل کود شیمیایی به صورت غیر قانونی در محور مواصلاتی شهرستان مرزی گرمی به طرف اردبیل مراتب در دستور کار عملیاتی ماموران قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران مرزبانی به اتفاق عوامل انتظامی جهت بررسی موضوع با هماهنگی مقام قضایی اقدام و خودرو حامل کود شیمیایی را متوقف و پس از بررسی، مقدار ۳ تن و ۲۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی که فاقد مجوز بوده را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل با اشاره به ارزش ۱ میلیارد ۳۰۰ میلیون تومان تومان کالای مکشوفه، گفت: در این اقدام خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شد.