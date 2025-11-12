رئیس هیات فوتبال استان زنجان از میزبانی اردوی تیم ملی فوتبال دختران نونهال کشور با هدف انتخاب نفرات برتر و آماده سازی ملی پوشان برای حضور پر قدرت در بازی‌های آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس هیات فوتبال استان زنجان از میزبانی اردوی تیم ملی فوتبال دختران نونهال کشور با هدف انتخاب نفرات برتر و آماده سازی ملی پوشان برای حضور پر قدرت در بازی‌های آسیایی خبر داد.

بلباسی افزود: ۵۱ بازیکن از سراسر کشور در این اردو در ورزشگاه کارگران زنجان حضور دارند و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: ۱۰ بازیکن و یک مربی زنجانی به نام «شبنم قشلاقی» در این اردو حضور دارند که به مدت پنج روز در استان پیگیری می‌شود.

اردوی انتخابی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال دختران ۲۰ تا ۲۴ آبان در زنجان برگزار می‌شود.