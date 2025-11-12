مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه صنعت برق برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای به حدود پانصد میلیون یورو منابع ارزی نیاز دارد، گفت: در حال حاضر سه قانون و آیین‌نامه اجرایی مهم در حال تصویب است که می‌تواند بخش خصوصی را در رفع موانع توسعه یاری دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست تخصصی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بخش خصوصی در صنعت برق ایران که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، مدیران ارشد صنعت برق و جمعی از فعالان اقتصادی در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت تعامل دولت و بخش خصوصی گفت: این نمایشگاه یکی از فعال‌ترین رویدادهای سال‌های اخیر است و فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی میان فعالان صنعت برق فراهم کرده است.

سه قانون کلیدی در آستانه تصویب

وی با تأکید بر اهمیت زمان در استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزود: در حال حاضر سه قانون و آیین‌نامه اجرایی مهم در حال تصویب است که می‌تواند بخش خصوصی را در رفع موانع توسعه یاری دهد. از جمله این موارد، آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه است که فرصت‌های قابل‌توجهی برای مشارکت شرکت‌های غیردولتی در تولید، بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم می‌کند.

فراخوان توانیر برای مشارکت صنایع در طرح‌های هوشمندسازی و صرفه‌جویی

مدیرعامل توانیر با اشاره به طرح ملی هوشمندسازی مصرف برق اظهار کرد: در بخش صنایع، فراخوان‌هایی برای مشارکت در طرح هوشمندسازی و صرفه‌جویی انرژی منتشر شده است. بر اساس قانون مانع‌زدایی، صنایع موظف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۴ بخشی از برق خود را از طریق نیروگاه‌های خودتأمین یا منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. با استفاده از کنتورهای هوشمند، این صنایع از محدودیت قطع برق معاف و صرفاً مشمول مدیریت هوشمند خواهند شد.

ضرورت حمایت از تأمین منابع ارزی و توسعه ذخیره‌سازها

رجبی‌مشهدی به چالش تأمین ارز برای صنایع اشاره کرد و گفت: صنعت برق برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای به حدود پانصد میلیون یورو منابع ارزی نیاز دارد. جلساتی با وزارت صمت برگزار شده و امیدواریم با حمایت وزیر نیرو، مسیر تخصیص ارز به شرکت‌های فعال در حوزه تولید تجهیزات تسهیل شود.

وی افزود: در حوزه ذخیره‌سازی انرژی، برای واحدهایی که اجرای پروژه را آغاز کرده‌اند، بازه زمانی ۶ماهه تا یک‌ساله برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شده است. هرچقدر ظرفیت ذخیره‌ساز افزایش یابد، مدیریت شبکه پایدارتر خواهد بود.

تأکید بر استمرار تأمین سوخت و همکاری بین‌بخشی

مدیرعامل توانیر بر لزوم هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: در خصوص سوخت مولدهای دیزلی نیز هماهنگی‌ها در حال انجام است تا هیچ‌یک از واحدهای صنعتی یا حیاتی با مشکل تأمین انرژی روبه‌رو نشوند. با استمرار تعامل دستگاه‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توان گام بلندی در مسیر پایداری و بهره‌وری صنعت برق کشور برداشت.