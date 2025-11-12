پخش زنده
مدیرکل امور عشایر خوزستان از توزیع ۱۴ هزار تن نهاده دامی بین عشایر استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسویزاده اظهار کرد: با توجه به خشکسالی امسال، عشایر در تامین علوفه مورد نیاز دام خود با مشکلات جدی مواجه هستند. بر همین اساس ادارهکل امور عشایر با پیگیریهای انجام شده و توسط اتحادیه تعاونی عشایری استان ۱۴ هزار تن نهاده دامی تامین و توسط شرکتهای تعاونی عشایری بین عشایر استان توزیع کرده است.
وی افزود: یکی از مشکلات در این زمینه کمبود نهاده به خصوص جو به عنوان نهاده اصلی دام عشایر در بازار جهت خرید است که با پیگیری اداره کل امور عشایر و اتحادیه تعاونیهای عشایری استان به دنبال حل این مشکل هستیم.
مدیرکل امور عشایر خوزستان ادامه داد: هدف از توزیع این نهادهها کمک به معیشت عشایر و تداوم زنجیره تولید در شرایط خشکسالی اخیر است.
وی اظهار کرد: استان خوزستان دارای ۳۹ هزار خانوار عشایری است که در فصل قشلاق میزبان عشایر هفت استان کشور نیز است که اداره کل امور عشایر همه خدمات را به آنها ارائه میدهد.