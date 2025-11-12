دوره آموزشی آتش نشانی و ایمنی با هدف ایجاد آمادگی برای اقدامات سریع و صحیح هنگام بروز حادثه و نجات بیماران، برای کارکنان آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: دوره آموزش تخصصی ایمنی و آتش‌نشانی، با هدف ایجاد آمادگی برای نجات گروه‌های آسیب‌پذیر بستری، در محوطه آسایشگاه معلولین و سالمندان شهر رشت برای کارکنان، کادر درمان، پرستاران و نگهبانان این مرکز برگزار شد.

شهرام مؤمنی افزود: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی کادر این آسایشگاه و تصمیم گیری‌های سریع و صحیح در لحظات نخستین بروز حادثه و اطلاع رسانی سریع در تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی برگزار شد.

وی با بیان اینکه هنگام برگزاری این آموزش‌ها برای کارکنان این مرکز، حدود ۵۰۰ مددجوی با انواع معلولیت‌ها حضور داشتند، گفت: به دلیل ناتوانی مددجویان آسایشگاه معلولین رشت، کارآمدی و توانایی کارکنان برای نجات و تخلیه این گروه آسیب‌پذیر در لحظات اولیه حادثه از اهمیت بالایی برخوردار است.