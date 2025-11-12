دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: این دوره از جشنواره برای نخستین‌بار خارج از تهران و در شهر شیراز برگزار می‌شود و بیش از ۸۹۰ اثر از ۹۹ کشور به دبیرخانه ارسال شده است.

روح‌الله حسینی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: برای نخستین بار، جشنواره جهانی فیلم فجر از تهران به شهر شیراز منتقل شده است. امسال ۸۹۶ اثر از ۹۹ کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی، تعدادی از آنها برای حضور در بخش مسابقه انتخاب شدند. جدول نمایش فیلم‌ها نیز هفته آینده نهایی خواهد شد.

وی درباره بخش‌های اصلی جشنواره توضیح داد: چهار بخش اصلی در نظر گرفته شده است؛ بخش نخست، مسابقه بین‌الملل است که بیشترین تعداد فیلم‌ها در آن نمایش داده می‌شود. بخش دوم جلوه‌گاه شرق، بخش سوم چشم‌انداز سینمای ایران و بخش چهارم زیتون شکسته با محوریت غزه و مهاجرت است.

حسینی افزود: در مجموع ۴۵ فیلم در این چهار بخش به نمایش درمی‌آیند که حدود ۳۵ تا ۳۶ فیلم خارجی و ۷ تا ۸ فیلم ایرانی خواهند بود. فیلم‌های خارجی نهایی شده‌اند و تنها در مورد چند فیلم ایرانی هنوز مذاکرات ادامه دارد.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر درباره استقبال از این دوره گفت: امسال استقبال چشمگیری از جشنواره شده است. یکی از دلایل مهم این استقبال، انتخاب شهر شیراز به‌عنوان میزبان است. شیراز شهری شناخته‌شده در سطح جهان است و بسیاری از مهمانان خارجی که امسال به‌دلیل کمبود وقت نتوانستند حضور یابند، خواستار دعوت مجدد برای دوره آینده شده‌اند.

او با اشاره به حضور فیلم‌هایی از کشور‌های مختلف افزود: آثاری از روسیه، ترکیه، کلمبیا، مونته‌نگرو، سوئد، سوئیس، آلمان و فرانسه به جشنواره ارسال شده‌اند و در بخش‌های مختلف حضور خواهند داشت. خوشبختانه با همکاری استانداری و شهرداری شیراز، زیرساخت‌های اقامت و پذیرایی مهمانان به‌خوبی فراهم شده است.

روح‌الله حسینی در ادامه درباره رویکرد محتوایی جشنواره گفت: رویکرد امسال، سینمای شاعرانه است. ما باور داریم که مزیت فرهنگی ایران شعر است و می‌خواهیم این ویژگی را به مهم‌ترین دستاورد فرهنگی عصر مدرن، یعنی سینما، پیوند بزنیم. به همین دلیل، مضامین آثار این دوره، حال‌و‌هوایی شاعرانه دارند و در عین حال به موضوعاتی، چون خانواده، کودکی، نوجوانی، ورزش و مهاجرت نیز پرداخته‌اند.

وی درباره احتمال حضور آثار شاخص در جشنواره افزود: ممکن است دو یا سه فیلم مطرح در صورت نهایی‌شدن مذاکرات، به جمع آثار اضافه شوند که در این صورت شگفتی‌ساز خواهند بود؛ البته هدف ما ایجاد حاشیه نیست بلکه نمایش آثار باکیفیت و تأثیرگذار است.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای حضور خبرنگاران خارجی نیز از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه درخواست همکاری کرده‌ایم تا زمینه حضور رسانه‌های بین‌المللی در ایران فراهم شود.

او در پایان تأکید کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر در میان ۱۴ جشنواره الف جهان تعریف شده و ما موظف به رعایت کامل استاندارد‌ها و قواعد بین‌المللی هستیم. طبق این قواعد، هر جشنواره در یک شهر مشخص برگزار می‌شود و ما نیز با انتخاب شیراز، این استاندارد را رعایت کرده‌ایم.