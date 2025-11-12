پخش زنده
امروز: -
رئیس موزه آبگینه و سفالینهی های ایران از سخنرانی مقالهی منتخب این موزه در کمیتههای شیشه و طراحی در آیکوم جهانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نوید صالح وند با اشاره به مقالهی منتخب با موضوع سخنرانی تغییر چهره یک شی شیشهای گفت: در سخنرانی فردا موضوع مقاله موزه آبگینه و سفالینههای ایران که روایتی از یک سفر پژوهشی در زمان و مکان است به یک شی شیشهای پرداخته میشود.
وی افزود: شی شیشهای منتخب از قطعات اصلی و شکل تقلبی تشکیل شده است که کاربری آن به صورت پوشش در کف های بناهای معماری بوده.
صالح وند گفت: پیشینهی روایت این شی شیشهای در کفپوشها به قصهی ملکهی صبا در کاخ سلیمان نبی باز میگردد که درآیه ۴۴ سورهی نمل با نام قواریره تکرار شده است.
رئیس موزه آبگینه و سفالینهی های ایران تصریح کرد: در مورد قواریره یا همان شیشه تخت محققان معتقدند که این عنصر تزئینی در کاخ خای امویان و عباسیان علاوه بر کفپوش در دیوار پوشها هم به صورت تزییناتی مورد استفاده قرار بوده.
او به کاربری شیشههای تخت در معماری و بناهای ایرانی اشاره کرد و افزود: بازارهای قدیم و طاق کسری از فضاهای منتخب این شی زینتی بوده و بعد از آن در هنر آیینه کاری میتوانیم جلوهی قواریره را مشاهده کنیم.
این سخنرانی امروز به وقت امارات متحده عربی در شهر دبی ساعت ۱۳:۳۰ برگزار شد.