سینماها در هفته گذشته حدود ۶۸۰ هزار و ۴۸۱ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل ۵۱ میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۷۳۳ تومان دست یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین از امروز چهارشنبه ۲۱ آبان فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و «سینما شهر قصه» به کارگردانی کیوان علیمحمدی و علیاکبر حیدری اکران خود را در سینماها آغاز کردند.
در این هفته نیز فیلم سینمایی «آقای زالو» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.
فروش کل فیلمها در هفته گذشته:
فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۲۴۶ هزار و ۴۵۴ بلیت توانست به فروش ۲۰ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۲۵۸ هزار تومانی دست پیدا کند.
پویانمایی سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن میشود. این فیلم ۱۳۲ هزار و ۹۳۶ بلیت فروخت و توانست به فروش ۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروشترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.
فیلم سینمایی «کجپیله» به کارگردانی و تهیهکنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظامدوست، نیما شعباننژاد، سروش صحت، فرنوش نیکاندیش و رامین ناصرنصیر ایفای نقش کردهاند. «کجپیله» با فروش ۶۱ هزار و ۳۵۱ بلیت به فروش ۴ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۲۲۶ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه سوم جدول فروش هفته قرار گرفت.
فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیهکنندگی امینرضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی،ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشهخواه، نعیمه نظامدوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلحجو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کردهاند. این فیلم با فروش ۵۲ هزار و ۵۶۵ بلیت به فروش ۴ میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان دست یافت و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.
فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۳۳ هزار و ۴۴۱ بلیت توانست به فروش ۲ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومانی دست یابد و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.
فیلم سینمایی «مجنون» به تهیهکنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زینالدین با فروش ۳۷ هزار و ۱۹۹ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۹۱۲ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
«غریزه» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. امین حیایی، پانتهآ پناهیها، با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوهوند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش ۲۶ هزار و ۳۱ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۳۸۷ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغیپور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهاننوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقشهای اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش ۲۴ هزار و ۵۷۶ بلیت به فروش ۱ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۸۸۹ هزار تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم «گوزنهای اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاهولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسمخانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزنهای اتوبان» ۱۲ هزار و ۶۸۱ بلیت فروخت و به فروش ۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان دست پیدا کرد. این فیلم در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.