حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت شهرهای کاشان و آران و بیدگل مبتلا به دیابت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت:این بیماری خاموش، در صورت کنترل نشدن، میتواند عوارض گستردهای برای افراد و جامعه به همراه داشته باشد، اما با این حال، دیابت قابل مدیریت است و میتوان از بسیاری از پیامدهای آن پیشگیری کرد.
معصومه کرمانی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت دیابت در مراحل مختلف زندگی افزود: دیابت تنها یک بیماری نیست، بلکه سبکی از زندگی است که آگاهی، مراقبت و حمایت در تمام مراحل عمر را میطلبد.
وی بر اهمیت افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری تاکید کرد.