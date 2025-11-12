به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: شاخه ایرانی انجمن بین‌المللی سازماندهی دانش ISKO در سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۱ به همت استاد بزرگ حوزه علوم اطلاعات دکتر رحمت‌الله فتاحی راه‌اندازی شد و تا سال ۲۰۱۹، آغاز همه گیری کوید ۱۹ (کرونا) فعالیت خود را ادامه داد و پس از آن مدتی فعالیت نداشت، تا سال جاری که بار دیگر فعالیت خود را با حمایت ایرانداک آغاز کرد. شرط فعالیت رسمی شاخه ایران، عضویت مجدد اعضای ایرانی در ایسکوی بین‌المللی بود که از نزدیک ۲۰ عضو دوره پیشین تاکنون ۱۱ عضو ثبت نام کرده و به عضویت پذیرفته شده‌اند، و با عضویت رسمی ایرانداک در ISKO به عنوان عضو سازمانی، در سایت ISKO بطور رسمی شاخه ایران از غیر فعال به فعال تبدیل شد.

ISKO شاخه ایران در نظر دارد در آبان ۱۴۰۵ اولین همایش سازماندهی اطلاعات و دانش را برگزار کند. شیوه‌نامه همایش‌های ISKO بین‌المللی، به این گونه است که هر دو سال یک بار و سال‌های زوج همایش بین‌المللی و در سال‌های فرد شاخه‌های ملی و منطقه‌ای همایش را برگزار می‌کند. در برنامه‌های شاخه ایران پیش بینی شده که با اجرای موفقیت آمیز همایش ۱۴۰۵/۲۰۲۶، هدف بعدی برگزاری همایش منطقه‌ای ISKO ۱۴۰۶/۲۰۲۷ است.

گفتنی است همایش سازماندهی اطلاعات و دانش ۲۰۲۶ در حال برنامه‌ریزی است و امید دارد که به زودی فراخوان خود را منتشر کند.