سرپرست اداره راهداری بخش میانکوه از اجرای عملیات گسترده راهداری در محور لندی-شلیل خبر داد و گفت: ایمنی و روانسازی ترافیک مسافران اولویت اصلی ما است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضا گودرزی گفت:در طول سه کیلومتر از محور لندی -شلیل، عملیات تسطیح و ریکلاژ شانه راه، ریزشبرداری و اصلاح قنو در حال انجام است.
وی افزود: در این طرح چهار دستگاه ماشینآلات و چهار نفر نیروهای عملیاتی به صورت مستمر فعالیت میکنند.
سرپرست اداره راهداری بخش میانکوه افزود: حذف نقاط حادثهخیز برای افزایش ایمنی رانندگان، روانسازی ترافیک و بهبود شرایط عبور و مرور، اصلاح قنو و رفع موانع مسیر از جمله عملیات انجام شده در این مسیر است.
گودرزی تأکید کرد: اداره راهداری بخش میانکوه با جدیت ایمنی مسافران و کیفیت راهها را در اولویت قرار داده و با اجرای بهموقع این عملیات، تجربه سفر ایمن و راحت را برای هموطنان فراهم میکند.