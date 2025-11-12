سرپرست اداره راهداری بخش میانکوه از اجرای عملیات گسترده راهداری در محور لندی-شلیل خبر داد و گفت: ایمنی و روان‌سازی ترافیک مسافران اولویت اصلی ما است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضا گودرزی گفت:در طول سه کیلومتر از محور لندی -شلیل، عملیات تسطیح و ریکلاژ شانه راه، ریزش‌برداری و اصلاح قنو در حال انجام است.

وی افزود: در این طرح چهار دستگاه ماشین‌آلات و چهار نفر نیرو‌های عملیاتی به صورت مستمر فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره راهداری بخش میانکوه افزود: حذف نقاط حادثه‌خیز برای افزایش ایمنی رانندگان، روان‌سازی ترافیک و بهبود شرایط عبور و مرور، اصلاح قنو و رفع موانع مسیر از جمله عملیات انجام شده در این مسیر است.

گودرزی تأکید کرد: اداره راهداری بخش میانکوه با جدیت ایمنی مسافران و کیفیت راه‌ها را در اولویت قرار داده و با اجرای به‌موقع این عملیات، تجربه سفر ایمن و راحت را برای هموطنان فراهم می‌کند.