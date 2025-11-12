معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مهمترین راهبرد در مدیریت دیابت را "به تأخیر انداختن ورود افراد به چرخه این بیماری" عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دکتر صائینی در کنفرانس تخصصی پیشگیری و کنترل دیابت به تشریح وضعیت دیابت در استان و راهکار‌های کلیدی برای مقابله با این بیماری پرداخت و گفت: با اجرای طرح تحول سلامت، دامنه خدمات بهداشتی به تمام گروه‌های سنی گسترش یافت و اکنون با مراقبت‌های گروه‌های سنی و ارائه بسته‌های خدمتی در سامانه سیب، افراد مستعد (مانند افراد دارای اضافه وزن با سابقه خانوادگی دیابت) به طور هدفمند شناسایی و برای دریافت مشاوره‌های تخصصی، از جمله رژیم غذایی، به کارشناسان تغذیه ارجاع داده می‌شوند.

وی به تغییر نگاه در مدیریت تغذیه بیماران دیابتی تأکید و اضافه کرد: دیگر دوران حذف مطلق قند و شیرینی سپری شده است. آنچه اهمیت حیاتی دارد، تنظیم میزان کالری، تقدم و تأخر مصرف مواد غذایی و توزیع متنوع و متعادل آن در طول شبانه‌روز است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، به ارائه آمار‌های مقایسه‌ای دیابت در استان و کشور پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمار، میانگین کشوری شیوع دیابت ۱۴.۱ درصد و در استان زنجان ۱۱.۷ درصد است. همچنین کنترل مؤثر قند خون HbA۱c زیر ۷ در استان زنجان با ۳۱.۹ درصد، از میانگین کشوری که ۲۷.۴ درصد می‌باشد، بالاتر است که نشان از کیفیت خوب خدمات به بیماران تحت پوشش دارد.

وی افزود: درصد آگاهی افراد از بیماری خود در استان زنجان از میانگین کشوری پایین‌تر است که به طور مستقیم بر پوشش درمان تأثیر منفی گذاشته است.

دکتر صائینی از همه شهروندان به‌ویژه افراد بالای ۳۰ سال، درخواست کرد برای انجام آزمایش‌های رایگان قند و چربی خون به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند و افزود: برای جبران کاستی‌ها، اجرای برنامه‌های کلانی مانند "پزشکی خانواده"، "خودمراقبتی" و توسعه دسترسی مردم به پرونده الکترونیک سلامت از طریق سامانه "سیب" در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: ما به همکاری همه همکاران بهداشتی و مردم نیاز داریم تا با آگاه‌سازی گسترده، گام‌های بلندتری در مهار دیابت برداریم.