چین اجرای یک طرح بزرگ انتقال آب را آغاز کرد که هدف آن هدایت آب به شبکه آبیاری دوجیانگ‌یان ۲ هزار ساله و کاهش کمبود آب در کلان‌شهر چنگ‌دو، مرکز استان سی‌چوان در جنوب غربی این کشور است.

این طرح آب را از رودخانه دادو گرفته و با استفاده از افت طبیعی ارتفاع، از طریق بیش از ۲۶۰ کیلومتر تونل و خط لوله به دشت چنگ‌دو منتقل می‌کند و منابع آب دوگانه‌ای را همراه با رودخانه مین‌جیانگ موجود ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود کل طرح ظرف ۸ سال تکمیل شود.

دوجیانگ‌یان، میراث جهانی یونسکو، بیش از دو هزار سال است که آب را از مین‌جیانگ، شاخه‌ای از رودخانه یانگ‌تسه، منحرف کرده و زمین‌های حاصلخیزی را در دشت چنگ‌دو ایجاد کرده است. با این حال، توسعه سریع اجتماعی-اقتصادی در غرب چین کمبود آب را در این منطقه افزایش داده است.

منابع آب استان سی‌چوان به‌طور نامتوازن توزیع شده‌اند؛ این حوزه آبخیز که میزبان ۸۰ درصد جمعیت، زمین‌های کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی استان است، تنها ۲۰ درصد منابع آب را در اختیار دارد. پیش‌بینی می‌شود این عدم تعادل بدتر شود و جمعیت منطقه اقتصادی دشت چنگ‌دو تا سال ۲۰۳۰ از ۴۶ میلیون نفر فراتر رود و تا سال ۲۰۳۵ به یک بحران کم‌آبی منجر شود.

طبق برنامه‌ریزی، انتظار می‌رود این طرح تا سال ۲۰۴۰ سالانه ۱.۳۹ میلیارد متر مکعب و تا سال ۲۰۵۰، ۱.۵۲ میلیارد متر مکعب آب به دوجیانگ‌یان منتقل کند.

این شبکه تأمین آب ۴۳ شهرستان در ۸ شهر را پوشش خواهد داد و ۳۴.۱۳ میلیون نفر و زمین‌های کشاورزی گسترده‌ای از آن بهره‌مند خواهند شد.

لی جی‌یوان از شرکت تحقیقات، طراحی و توسعه آب سی‌چوان گفت این طرح به عنوان یک شریان کلیدی در شبکه ملی آب، عملکرد‌های تأمین آب شهری و روستایی، آبیاری، تأمین مجدد آب اکولوژیکی و تأمین آب اضطراری را ادغام خواهد کرد.

این طرح که ایده آن در اوایل دهه ۱۹۵۰ مطرح شد، پس از ده‌ها سال بررسی و مطالعات امکان‌سنجی، سرانجام تأییدیه دولت را دریافت کرد و کلنگ آن به زمین زده شد؛ اقدامی مهم برای تأمین منابع آب و توسعه پایدار غرب چین.