به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در متن این پیام آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت حاج اسدالله نجفی، از پرچمداران صلح و سازش، مردی نیک‌نهاد، خیراندیش و مؤمن را که عمر خویش را در مسیر اصلاح ذات‌البین، خدمت به مردم و تحکیم دوستی و همدلی در جامعه سپری کرد، به بیت محترم ایشان، ایل شریف جلالوند و عموم مردم و عشایر قدرشناس استان کرمانشاه تسلیت عرض می‌کنیم.

بی‌تردید آن فقید سعید با پیروی از سفارش‌های مؤکد دین مبین اسلام در خصوص اصلاح میان مردم، گسترش محبت و خاموش کردن آتش اختلاف، الگویی از ایمان، نجابت و انسان‌دوستی بود که یاد و راه او مایه‌ی ماندگاری خیر و آرامش در این دیار خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، برای آن انسان صالح و نیک‌رفتار علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.

حبیب‌الله غفوری

نماينده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه