به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل پزشکی قانونی فارس گفت: این جشنواره فرهنگی ورزشی از هفدهم تا بیست و یکم آبان در رشته های فوتسال، تنیس روی میز و شنا با حضور ۲۶۰ نفر از کارکنان پزشکی قانونی ۲۷استان برگزار شد.

دکتر درود چی افزود: در این رقابت ها ورزشکاران به صورت تیمی و انفرادی به رقابت پرداختند و و نفرات اول تا سوم هر رشته معرفی شدند.

وی افزود: این مسابقات با هدف افزایش روحیه کار و تلاش و تشویق کارکنان پزشکی قانونی سراسر کشور برای چهارمین سال متوالی برگزار و در بستر فضای مجازی به صورت بر خط پخش شد.