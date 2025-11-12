پخش زنده
استاندار گیلان با تاکید بر نقش راهبردی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آینده کشور گفت: این دانشگاه باید در اولویت برنامههای استان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست هیئتامنای دانشگاه فرهنگیان گیلان با حضور استاندار گیلان، نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای هیئتامنا در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد.
هادی حقشناس در این نشست گفت: برای ارتقای زیرساختها و امکانات این دانشگاه هر میزان سرمایهگذاری شود، کیفیت آموزشی مدارس در آینده افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در رفع مشکلات دانشگاه فرهنگیان افزود: اختصاص زمینی مناسب برای احداث پردیس جدید در دستور کار قرار گرفته تا این مرکز علمی بتواند در شأن معلمان آینده کشور فعالیت کند.
استاندار گیلان افزود: استانداری با تمام توان از طرحهای توسعهای دانشگاه فرهنگیان حمایت میکند و انتظار میرود سایر دستگاهها نیز در تسریع روند واگذاری زمین و آغاز عملیات ساخت، همکاری لازم را داشته باشند.
در پایان، اعضای هیئتامنا و نمایندگان مجلس پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت خوابگاهها، فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه مطرح کردند.