به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر، روز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در هفته دوازدهم لیگ دسته یک فوتبال به دنبال پیروزی هستند.

تیم‌های نساجی مازندران و مس سونگون از ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۳ آبان در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف هم می‌روند.

نساجی که با ۲۷ امتیاز و با فاصله ۱۰ امتیازی از تیم‌های سایپا و هوادار، در صدر جدول این مسابقات قرار دارد با حمایت‌های تماشاگرانش به دنبال یک پیروزی دیگر خانگی است تا فاصله اش را با دیگر رقبا بیشتر کند.

محمدرضا دلاوری با کمک‌های هادی طوسی، سجاد نجفی نژاد و ابراهیم خاجانی بازی نساجی مازندران و مس سونگون را قضاوت می‌کنند.

همچنین تیم شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در این مسابقات، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز جمعه ۲۳ آبان در استادیوم شهید مهدی باکری ارومیه به مصاف تیم نود این شهر می‌رود.

شاگردان کیانوش رحمتی امیدوارند که با پیروزی و کسب سه امیتاز در این بازی، رتبه خودشان را در جدول سروسامان بدهند.

شهرداری نوشهر اکنون با ۹ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد.

داوری بازی نود ارومیه و شهرداری نوشهر بر عهده میثم صفاری با کمک حمید صحرائی، محمد عبدلی و امیر معصومی فر خواهد بود.

برنامه و اسامی داوران هفته دوزادهم لیگ دسته یک فوتبال:

جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴

*نساجی مازندران - مس سونگون

داوران: محمدرضا دلاوری، هادی طوسی، سجاد نجفی نژاد و ابراهیم خاجانی ناظر: حسن یوسفی

*نود ارومیه - شهرداری نوشهر

داوران: میثم صفاری، حمید صحرائی، محمد عبدلی و امیر معصومی فر ناظر: شاهو اصلانی

*نیروی زمینی تهران - نفت و گاز گچساران

داوران:امید منفردیان، علیرضا شعرانی، امید شاکری و پیام ساری اصلانی ناظر: گیمان فرخی مهر

*بعثت کرمانشاه - مس شهر بابک

داوران: غلامرضا ادیبی، محسن بابایی، سلمان لرز سلیمانی و ایمان احمدی ناظر: مهدی پاکزاد

*مس کرمان - هوادار تهران

داوران: مهرداد خسروی، ابراهیم امتنانی، عباس عسگری و محمدعلی یعقوبی ناظر: سیداحمد موسوی

*سایپا تهران - پارس جنوبی جم

داوران: علی بای، سامان قلاوند، رضا رایجی و امیرسجاد فتوحی ناظر: حسین نیکوزاده

*صنعت نفت آبادان - فرد البرز

داوران:ایمان کهیش، فرزاد ایمانی نژاد، رضا لیلامی و امیرحسین یزدانی ناظر: مهرداد ذهبی

*نفت بندرعباس - آریو اسلامشهر

داوران:احسان اکبری، احمد سلطانی، وحید هلیرودی و محسن مرادیان ناظر: قاسم واحدی

یکشنبه ۲۵ آبان ماه

*داماش گیلان - شناورسازی قشم

داوران: امید دریانوش، فرید شرفی، امین عمویی، سیاوش خالقی ناظر: محمدجواد مداح