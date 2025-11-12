پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از کشف و رهاسازی دهها پرنده حمایتشده در سطح شهر اهواز خبر داد و گفت: ۸۰ پرنده حمایتشده در زیستگاههای طبیعی خوزستان رهاسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: به دنبال گشت و پایش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، ۲ واحد پرندهفروشی در سطح شهر شناسایی و از آنها حدود ۸۰ قطعه پرنده شامل سهره پیشانیسرخ و بلبل خرما کشف و ضبط شد.
وی افزود: پس از بررسی و اطمینان از سلامت کامل پرندگان توسط کارشناسان، این پرندگان در زیستگاههای طبیعی و مناسب در محدوده استان رهاسازی شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان در گزارش موارد تخلف زیستمحیطی، خاطرنشان کرد: خرید و فروش گونههای وحشی و حمایتشده طبق قانون ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی از مردم تقاضا کرد در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اطلاع دهند.