به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی میزهای بینالملل خانه کتاب و ادبیات ایران با موضوع «بررسی نحوه حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب استانبول ۲۰۲۵» برگزار شد.
این نشستها آغازگر دور تازهای از هماندیشیها و تعاملات تخصصی میان کارشناسان، مدیران فرهنگی، ناشران، آژانسهای ادبی و فعالان حوزه بینالملل است و با هدف تقویت برنامهریزی هدفمند، ارتقای جایگاه فرهنگی ایران در رویدادهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای نشر و ادبیات در راستای توسعه روابط فرهنگی ایران شکل گرفت.
در این نشست، ضمن بررسی راهکارهای بهبود حضور ایران در نمایشگاههای بینالمللی کتاب، موضوعاتی، چون تدوین سیاستهای منسجم فرهنگی، طراحی محتوای مؤثر برای غرفه ایران، معرفی آثار فارسی ترجمه شده و راهکارهای گسترش همکاری میان ناشران و نهادهای فرهنگی داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین چارچوب انتخاب میهمانان ویژه نمایشگاههای بینالمللی کتاب تهران و شیوه بهرهگیری از این فرصتها برای تعمیق ارتباطات فرهنگی ایران با سایر کشورها از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود.
در پایان نشست «بررسی نحوه حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی کتاب استانبول ۲۰۲۵» ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به رویکردهای کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران در دوره جدید فعالیت خود، نقش تسهیلگر و پشتیبان را برای فعالان حوزه نشر ایفا میکند تا زمینه حضور گستردهتر ناشران، نویسندگان، مترجمان و دیگر فعالان فرهنگی در نمایشگاههای بینالمللی کتاب فراهم شود. این نشستها برای همفکری با اصحاب فرهنگ و نشر و تدوین راهبردهای مشترک در مسیر ارتقای جایگاه فرهنگی ایران در عرصه بینالمللی فرصت ارزشمندی است.
وی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی میزهای بینالملل میتواند به همافزایی، تبادل تجربه و انسجامبخشی در سیاستگذاری فرهنگی کشور بینجامد. استمرار این نشستها، مسیر برنامهریزی و تصمیمسازی فرهنگی را شفافتر کرده و زمینه حضور هدفمندتر ایران در نمایشگاههای بینالمللی کتاب را فراهم خواهد کرد.
نشستهای تخصصی میزهای بینالملل قرار است بهصورت مستمر و با تمرکز بر نمایشگاههای مهم جهانی ادامه یابد تا حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای بینالمللی کتاب با نگاهی جامع، کارشناسی و هماهنگ دنبال شود.