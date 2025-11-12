گردهمایی رؤسا و کارشناسان مسئول سوادآموزی، مدیران پایگاه‌های یادگیری و سنجش در مناطق ۲۴ گانه استان آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در سالن بوتراب خوی برگزار شد.

آغاز دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان سوادآموزی استان آذربایجان غربی به میزبانی خوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛گردهمایی رؤسا و کارشناسان مسئول سوادآموزی، مدیران پایگاه‌های یادگیری و سنجش در مناطق ۲۴ گانه استان آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاون سوادآموزی استان و جمعی از مسئولان و کارشناسان استانی در سالن بوتراب خوی برگزار شد.

این گردهمایی با هدف توانمندسازی مدیران و کارشناسان حوزه سوادآموزی در قالب یک دوره آموزشی ۱۶ ساعته و طی دو روز در شهرستان خوی برپا شده است.

عبدالرضا فولادوند معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در این نشست گفت: مفهوم سواد در دنیای امروز فراتر از توانایی خواندن و نوشتن است و به مهارت‌های متعددی از جمله سواد عاطفی، مالی، رسانه‌ای و مصرف انرژی گسترش یافته است.

وی افزود: با توجه به تحولات جهانی و کاهش مرز‌های ارتباطی، ایران باید در مسیر جهانی آموزش حرکت کند و برنامه‌های سوادآموزی خود را با نیاز‌های روز جامعه منطبق سازد.

به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ آموزش‌دهنده در سراسر کشور و یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در آذربایجان غربی فعالیت دارند که تلاش می‌شود وضعیت استخدامی این نیرو‌ها به‌صورت شفاف تعیین و از ظرفیت آنان برای بهبود کیفیت آموزش استفاده شود.

فولادوند همچنین از برنامه این سازمان برای تبدیل پایگاه‌های سوادآموزی به پایگاه‌های آموزش مهارت‌های زندگی خبر داد و گفت این اقدام در کاهش هزینه‌های ناشی از بی‌سوادی و افزایش توانمندی اجتماعی افراد مؤثر خواهد بود.

اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی نیز در سخنان خود با اشاره به هزینه‌های سنگین بی‌سوادی در سطح جهانی گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد بی‌سوادی در جهان سالانه بیش از یک‌هزار و دویست میلیارد دلار خسارت اقتصادی به همراه دارد که از درآمد نفتی بسیاری از کشور‌ها بیشتر است و ایران نیز از این آسیب بی‌نصیب نیست.

او افزود: آیات قرآنی ما را به علم‌آموزی فراخوانده‌اند و اگر بخواهیم به توسعه پایدار و پیشرفت واقعی برسیم، باید آموزش را از خانواده‌ها آغاز کنیم. مدارس نیز بهترین فضا برای شناسایی و آموزش والدین بی‌سواد هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نرخ باسوادی در آذربایجان غربی را ۹۶ درصد اعلام کرد و گفت این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و با برنامه‌های منسجم نهضت سوادآموزی، روند رشد آن ادامه خواهد یافت.

در ادامه، مرتضی محمدپور معاون سوادآموزی استان نیز گفت: بر اساس آخرین بررسی‌ها، در جمعیت هدف بین ۱۰ تا ۴۹ سال، حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر بی‌سواد در استان وجود دارد که با تداوم طرح‌های آموزشی و حضور فعال مدیران پایگاه‌ها، این آمار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.

دوره دو روزه توانمندسازی کارکنان و مدیران پایگاه‌های سوادآموزی استان آذربایجان غربی در شهرستان خوی با هدف تقویت مهارت‌های آموزشی، مدیریتی و توسعه فرهنگ یادگیری در حال برگزاری است.