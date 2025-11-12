پخش زنده
پنجمین همایش آموزشی منطقهای فرمانداران، مدیران کل سیاسی، مدیران فناوری و مسئولان استانهای بوشهر، خوزستان و هرمزگان در جزیره قشم در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در این دوره آموزشی تغییرات جدید قانون انتخابات شوراها بیان میشود.
علی زینی وند افزود: همفکری برای ارتقای مشارکت، تشویق نخبگان برای نام نویسی در انتخابات شوراها، ابلاغ راهبردهای وزارت کشور و اشتراک تجارب موفق فرمانداران از دیگر موارد مطرح شده در این همایش است.
وی گفت: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در هرمزگان علاوه بر انتخابات شوراهای اسلامی، میان دورهای مجلس نیز برای انتخابات یک نماینده در حوزه مرکز برگزار میشود.
محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز گفت: مجموعه برنامههای فرمانداران برای انتخابات با ساز و کار جدید، برگزاری الکترونیکی و افزایش مشارکتها آماده شده است.
امیرتیموری فرماندار قشم هم گفت:۶۰ تن از فرمانداران در این همایش ۲ روزه حضور دارند و کارگروههای تخصصی برای فرمانداران در حوزههای مختلف انتخابات برگزار میشود.