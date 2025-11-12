پخش زنده
امروز: -
تصادف دو خودرو سواری در جاده کازرون به شیراز، ۶ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست جمعیت هلال احمر کازرون گفت: گزارشی مبنیبر تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و پراید در کیلومتر ۴۵ جاده کازرون-شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر کازرون، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند و اقدامات کمکهای اولیه را برای مصدومان انجام دادند.
دهقان در ادامه بیان کرد: این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت و نجاتگران مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر کازرون انتقال دادند.