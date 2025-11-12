پخش زنده
در مراسمی معنوی، ۴۴ نفر از دانشآموزان دختر دبیرستانهای ناحیه ۲ ارومیه امروز در قالب اردوی فرهنگی ـ آموزشی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ بشیری، مدیر سازمان بسیج دانشآموزی و فرهنگیان ارومیه، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و مقاومت گفت:
اردوهای راهیان نور فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و آشنایی دانشآموزان با رشادتهای رزمندگان اسلام است. هدف ما این است که نوجوانان با دیدن میادین و یادمانهای واقعی جنگ، بهتر با ارزشهای انقلاب اسلامی ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: اعزام دانشآموزان در قالب کاروانهای راهیان نور از نواحی یک و دو ارومیه و همچنین بخشهای انزل و نازلو تا پانزدهم آذرماه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است در این اردوی چندروزه، دانشآموزان ضمن بازدید از یادمانهای شهدای عملیاتهای دوران دفاع مقدس در خوزستان، در برنامههای فرهنگی، تربیتی و بصیرتی متنوعی نیز شرکت خواهند کرد.