به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ بشیری، مدیر سازمان بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان ارومیه، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و مقاومت گفت:

اردوهای راهیان نور فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌های رزمندگان اسلام است. هدف ما این است که نوجوانان با دیدن میادین و یادمان‌های واقعی جنگ، بهتر با ارزش‌های انقلاب اسلامی ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: اعزام دانش‌آموزان در قالب کاروان‌های راهیان نور از نواحی یک و دو ارومیه و همچنین بخش‌های انزل و نازلو تا پانزدهم آذرماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در این اردوی چندروزه، دانش‌آموزان ضمن بازدید از یادمان‌های شهدای عملیات‌های دوران دفاع مقدس در خوزستان، در برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و بصیرتی متنوعی نیز شرکت خواهند کرد.