به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به تالش گفت: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که از مسیر آستارا به تالش در محدوده سیبلی در حال حرکت بود با عابر پیاده برخورده کرد.

رئیس پلیس راه استان گیلان با بیان اینکه در این تصادف عابر پیاده که مردی ۵۶ ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه فوت کرد گفت: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را بی توجهی به جلو راننده سواری پژو ۲۰۶ اعلام کرده‌اند.

سرهنگ صفاری اضافه کرد: بی توجهی به جلو از مهم‌ترین علل وقوع حوادث رانندگی به ویژه در برخورد با عابران است.