در کارگاهی کوچک در روستای کُلت شهرستان نکا، مخزن هوشمند تفکیک زباله تولید می‌شود که نمونه مشابهی در داخل و خارج کشور ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در کارگاه کوچک روستای کُلت نکا، مردانی با دستان پرتوان، مخزن تفکیک زباله هوشمندی ساخته‌اند که نه در ایران رقیب دارد، نه در جهان؛ محصولی که هم اشتغال آفریده، هم پاکیزگی.

بهزاد چاوشی، سرپرست گروه تولیدی «هیرکان صنعت نکا» که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده، درباره این محصول گفت: با استفاده از ورق‌های باکیفیت و طراحی اقتصادی، توانسته‌ایم هزینه تولید را پایین آورده و برای چندین جوان روستا اشتغال پایدار ایجاد کنیم.

حسن مهیار، دهیار روستا در این باره گفت: این طرح مایه افتخار روستاست. علاوه بر اشتغال‌زایی، به پاکیزگی محیط زیست و فرهنگ تفکیک زباله کمک کرده و تلاش می‌کنیم آن را به دیگر روستاها نیز گسترش دهیم.

مردم روستا از نتیجه این طرح رضایت دارند و این سطل‌های هوشمند نه تنها به پاکیزگی محیط کمک کرده، بلکه به نمادی از خودباوری روستاییان تبدیل شده است.