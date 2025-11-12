پخش زنده
به مناسبت سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، فروش ویژه کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سایت «دیجیکانون» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به مناسبت سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی کتابهای انتشارات کانون پرورش فکری با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی و کتابهای سایر ناشران با تخفیف ۱۰ درصدی عرضه میشود.
کتابهای عرضهشده در این طرح، طیف متنوعی از موضوعها از جمله داستان، شعر، هنر، فلسفه، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم، دین، آموزش، طنز و سرگرمی را دربرمیگیرد.
این فروش ویژه از ۲۱ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در نشانی اینترنتی digikanoon.ir ادامه دارد.
انتشارات کانون همواره آثار خود را متناسب با نیازهای گروههای مختلف سنی منتشر میکند و در این طرح نیز کتابها بر اساس ردهبندی سنی شامل نوزاد (+۰)، نوگام (۲+ سال)، نوباوه (۴+ سال)، نوخوان (۷+ سال)، نونهال (۹+ سال)، نونگاه (۱۲+ سال) و نوجوان (۱۵+ سال) ارائه شدهاند.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود و کانون پرورش فکری نیز همزمان با این رویداد ملی با برگزاری برنامهها و طرحهای فرهنگی، ترویج فرهنگ مطالعه را در میان کودکان و نوجوانان دنبال میکند.