فرمانده کل ارتش به تازگی از یگان‌های نظامی و کارگاه‌های ساخت دیوار مرزی در نوار صفر مرزی ایران با افغانستان دیدن کرده؛ طرحی که به گفته او، «اقدام اساسی ایران برای حل برخی مشکلات مرزی با افغانستان است.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح دیوارکشی مرزهای شرقی ایران با افغانستان و پاکستان بیشتر از یک سال پیش آغاز شده است.

دیوارکشی مرزها طرح ایران برای تأمین امنیت پایدار شرق ایران است و اجرای آن بر عهده نیروهای مسلح -ارتش و سپاه پاسداران- گذاشته شده.

از اوایل امسال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران، بازگشت مهاجران غیرقانونی برای تأمین امنیت داخلی سرعت بیشتری گرفته؛ همزمان اجرای دیوار مرزی با افغانستان که برعهده نیروی زمینی ارتش گذاشته شده، به گفته فرماندهان نظامی «تأثیر بیشتری در جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و گروه‌های برهم‌زننده امنیت ایران» داشته است.

خبرگزاری صدا و سیما به بهانه حضور فرمانده کل ارتش در نوار صفر مرزی با افغانستان، نگاهی به بازگشت مهاجران افغانستانی و اجرای طرح انسداد مرزهای شرقی داشته است.

ابراهیم اسدی بیدمشکی گزارش می‌دهد؛