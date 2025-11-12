پخش زنده
نشست تخصصی معرفی محصولات و کاربردهای فناوری نانو در صنایع، در نخستین کنفرانس ملی فناوریهای کاربردی در مهندسی مکانیک در ۲۷ آبان ماه جاری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رویداد علمی–صنعتی «فناوریهای کاربردی در مهندسی مکانیک» با هدف خلق یک بستر تخصصی برای تعامل فعال میان دانشگاه، صنعت و زیستبوم نوآوری کشور و با تمرکز بر کاربردیسازی دانش مهندسی مکانیک در حل مسائل روز صنایع کشور، فرصتی کمنظیر برای ارائه و تبادل ایدههای نوآورانه، توسعه فناوریهای صنعتی و گسترش همکاریهای فناورانه فراهم میآورد. مشارکت گسترده پژوهشگران، صنعتگران، شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از ویژگیهای برجسته این کنفرانس خواهد بود که در تاریخهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه برگزار میشود.
تمرکز این کنفرانس بر فناوریهای نوین و بینرشتهای نظیر فناوریهای نانو و میکرو، در مهندسی مکانیک است و موضوعاتی، چون فناوریهای نانومـقیاس در مـهندسی مکانیک، بـهینهسازی مـصرف انرژی و کاهش تلفات، فیلتراسیون، کاهش آلودگی و حفاظت از محیطزیست، کاربـرد و ساخـت مواد هوشمند پیشـرفـته و روشهـای ساخت و فـرآیندهـای نوین تولید، از جمله محورهای موضوعی این کنفرانس هستند که در نشست تخصصی این کنفرانس با عنوان معرفی محصولات و کاربردهای فناوری نانو در صنایع، به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
فناوریهای کاربردی در صنایع آب، برق و نیروگاهی، فناوریهای کاربردی در صنایع سیمـان و ساخـتمان، فناوریهای کاربردی در صنعت فولاد و صنایع وابسته، فناوریهای کاربردی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و فناوریهای کاربردی در توسعه نیشکر و صنایع جانبی از دیگر محورهای صنعتی این کنفرانس به شمار میرود.
در قالب یکی از بخشهای ویژه این همایش، نمایندگان صنایع بزرگ و راهبردی منطقه، با حضور فعال در نشستهای تخصصی، چالشها، نیازهای فناورانه و مسائل اولویتدار خود را مستقیماً با جامعه علمی کشور به اشتراک خواهند گذاشت.
خوزستان با برخورداری از زیرساختهای صنعتی گسترده در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر، نیروگاههای حرارتی و برقآبی، صنایع سیمان و همچنین شبکههای گسترده تأمین و انتقال آب، از ظرفیتهای بیبدیل در توسعه فناوریهای بومی و پیوند مؤثر علم و صنعت برخوردار است.
در همین راستا، برپایی نخستین کنفرانس ملی فناوریهای کاربردی در مهندسی مکانیک و نشست تخصصی فناوری نانو مرتبط با موضوعات این کنفرانس، زمینه مناسبی برای تعامل مدیران، متخصصان، پژوهشگران و صنعتگران است تا بر اساس آن و با استفاده از ظرفیتهای موجود در زمینه علم و فناوری کشور، اقدامات مؤثری برای رفع چالشهای استان خوزستان صورت پذیرد.