رزمایش مشترک دو هفتهای ضدتروریسم پاکستان و امارات تحت عنوان «جالمود-یک» در ایالت خیبرپختنوخوا پاکستان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری رسمی دولت پاکستان (APP)، این رزمایش با هدف تقویت مهارتهای عملیاتی نیروها در مقابله با تروریسم و آزادسازی گروگانها و همچنین ارتقای همکاریهای نظامی و دفاعی میان دو کشور طراحی شده بود.
در این رزمایش نیروهایی از گروه ویژه خدمات ارتش پاکستان و گارد ریاست جمهوری امارات حضور داشتند و تمرکز اصلی بر اجرای سناریوهای آزادسازی گروگانها و عملیات ضدتروریستی بود.
به گفته منابع امنیتی طرفین برنامههای تاکتیکی، هماهنگی میان نیروهای دو کشور و آموزشهای تخصصی برای مدیریت شرایط بحرانی را در دستور کار قرار دادند.
مراسم اختتامیه این رزمایش با حضور فرمانده کل گروه ویژه خدمات پاکستان و مقامات ارشد نظامی و دیپلماتهای امارات برگزار شد.
سخنرانان در این مراسم بر اهمیت همکاریهای راهبردی و تبادل تجربیات عملیاتی فی مابین تاکید کرده و اعلام داشتند: چنین رزمایشهایی موجب تقویت آمادگی نیروهای مسلح دو کشور و ارتقای امنیت و صلح منطقهای میشود.
در گزارش منابع ارتش پاکستان آمده است: رزمایش دو هفتهای جالمود-یک فرصتی برای تبادل تجربیات، افزایش هماهنگی و بهبود توان عملیاتی مشترک فراهم آورد و نشاندهنده عمق روابط راهبردی پاکستان و امارات در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی است.