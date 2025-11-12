خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ پنجمین یادواره سرداران و ۴۰۰ شهید والامقام ایل خزل استان ایلام، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی و استانی در مزار شهید گمنام بخش آسمان‌آباد شهرستان چرداول برگزار شد. به گزارش؛ پنجمین یادواره سرداران و ۴۰۰ شهید والامقام ایل خزل استان ایلام، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی و استانی در مزار شهید گمنام بخش آسمان‌آباد شهرستان چرداول برگزار شد.

هدف از برگزاری این یادواره، گرامی‌داشت یاد و نام سرداران و شهدای سرافراز ایل خزل و تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی بود.