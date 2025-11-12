به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی اورژانس جهرم گفت: امروز تماسی از خیابان نخلستان جهرم در خصوص مصدومیت چند نفر به علت سوختگی با ۱۱۵ گرفته شد.

محمد رحمانیان افزود: به سرعت ۴ کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رحمانیان بیان کرد: این حادثه حداقل هفت مصدوم بر جای گذاشت که سه مورد آن سوختگی با درصد شدید بودند.

او اضافه کرد: هر هفت مصدوم علاوه بر اقدامات اورژانسی و مناسب به بیمارستان پیمانیه جهرم منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس جهرم گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.