تیم فوتبال امید کشورمان در نخستین بازی مسابقات جام ماناس، مقابل روسیه شکست خورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز در نخستین بازی مسابقات ماناس به میزبانی ورزشگاه کورمان‌بک به مصاف تیم زیر ۲۳ سال روسیه رفت.

این بازی با برتری ۲ بر صفر روس‌ها تمام شد. دنیل موتورین (۳۴) دنیل شانتالی (۷۵) گل‌های این تیم را به ثمر رساندند.

محمد خلیفه در دقیقه ۶+۹۰ ضربه پنالتی نیکیتا سالتیکوف را مهار کرد.

حجت احمدی نیز تنها بازیکن ایرانی بود که از داور قرقیزستانی کارت زرد گرفت.

ترکیب تیم فوتبال امید؛

محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع (۶۴_ مسعود محبی) (۸۴_حمیدرضا ضرونی)، ارشیا وثوقی‌فرد، مهدی مهدوی (۶۴_ بهرام گودرزی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۶۴_ عباس حبیبی)، محمد جواد حسین‌نژاد (۶۴_ مهدی جعفری)، علیرضا صفری (۴۶_ آریا شفیع‌دوست)، سعید سحرخیزان (۶۴_ حجت احمدی)، محمد حسین صادقی (۷۶_ اسماعیل قلی‌زاده) و افشین صادقی (۴۶_ محمد مرتضوی)

تیم ایران از ساعت ۱۶:۳۰ شنبه، ۲۴ آبان دومین بازی خود را در این مسابقات مقابل قرقیزستان میزبان برگزار می‌کند.