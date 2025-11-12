به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفائی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: دوره تخصصی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های فتوولتائیک متصل به شبکه و مستقل از شبکه با رویکرد عملی و نوآورانه در مرکز تحقیقات و نمایشگاه دائمی انرژی‌های تجدیدپذیر اداره محیط زیست و توسعه پایدار منطقه یک در بوستان نیلوفر در حال برگزاری است.

او افزود: تاکنون آموزش‌ها به صورت تئوری و بازدید از یک سامانه فتوولتائیک انجام می‌شد، اما هدف از برگزاری این دوره، تربیت تکنسین‌های ماهر در زمینه نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های فتوولتائیک کوچک و بزرگ مقیاس است که در یک دوره بیش از ۳۰ نفر از علاقمندان آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

صفایی تصریح کرد: آموزش عملی و ارائه دانش فنی به شرکت‌کنندگان، با توجه به افزایش استقبال شهروندان از استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، نقش مهمی در توسعه خدمات نصب و نگهداری سامانه‌های خورشیدی ایفا می‌کند و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار شهری و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی است.

گفتنی است علاقمندان می‌توانند جهت شرکت در این دوره‌ها و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۶۱۵۰۹۷۰ مرکز تحقیقات و نمایشگاه دائمی انرژی‌های تجدیدپذیرتماس بگیرند.