سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیهای اعلام کرد اجرای رزمایش ملی ارزیابی سامانههای هشدار اضطراری از طریق تلفن همراه (بخش سلولی) را روز جمعه ۲۳ آبان ماه حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دستور کار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رزمایش به صورت آزمایشی و در گام نخست در شبکه اپراتور همراه اول برگزار میشود و دیگر اپراتورها نیز در مراحل بعدی مورد ارزیابی مشابه قرار خواهند گرفت. در جریان اجرای این رزمایش ممکن است همه تلفنهای همراه تحت پوشش شبکه همراه اول در برخی مناطق منتخب تهران و سایر شهرهای کشور پیام هشدار آزمایشی همراه با لرزش با عنوان «این یک پیام ارزیابی سامانه هشدار اضطراری است» را روی صفحه نمایش گوشی خود مشاهده کنند.
لازم به ذکر است: که شکل و قالب پیام، بسته به نوع و مدل تلفن همراه مشترکان ممکن است متفاوت باشد. این پیامها صرفا آزمایشی و تمرینی است و هیچگونه تهدید واقعی یا خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.
هدف اصلی رزمایش ارزیابی آمادگی فنی زیرساختهای مخابراتی کشور و آشنایی عمومی شهروندان با نحوه دریافت هشدارهای اضطراری در شرایط بحران اعم از مخاطرات طبیعی نظیر زلزله و سیل و تهدیدات نظامی احتمالی است.
در زمان دریافت پیامها هیچ اقدام خاصی از سوی شهروندان لازم نیست صورت پذیرد و تنها مشاهده پیام کفایت میکند. در صورت دریافت نکردن پیام نیز جای نگرانی نیست و سامانه در حال ارزیابی و بهبود مستمر است.