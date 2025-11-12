پخش زنده
امروز: -
آئین رونمایی از کتاب «آسمان به فکر صلح» غلامرضا بکتاش، شاعر ملی کودک و نوجوان و مربی کانون همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در مجتمع شهید آیت الله مدنی با همکاری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.
در این مراسم، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر مرکز اسناد غرب کشور و جمعی از کارشناسان و علاقهمندان حوزه ادبیات کودک و نوجوان حضور داشتند.
در این مراسم ، سید محمدرضا جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، ضمن تبریک هفته ملی کتاب گفت: امروزه دسترسی به اطلاعات و کتابها بسیار گسترده و آسان شده است.
وی افزود: شعار امسال هفته کتاب، بخوانیم برای ایران، حامل پیامی عمیق است؛ این شعار دو جنبه دارد، نخست خطاب به دانشآموزان و نوجوانان که آیندهسازان کشورند و باید با خواندن، فهمیدن، تحلیل و تلاش، مسیر پیشرفت و توسعه را بیاموزند و دوم خطاب به مدیران و مسئولان فرهنگی است تا برای ایران بخوانند؛ برای تفاهم، همدلی و یافتن نقاط مشترک.
جوادی ادامه داد: هفته کتاب فرصتی است برای بازنگری در عملکرد یکساله خود در زمینه کتاب و کتابخوانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سابقه درخشان و مربیان دلسوزش در این حوزه، نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه ایفا میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تجلیل از غلامرضا بکتاش گفت: بکتاش از شاعران برجسته و اخلاقمدار کشور است که بیش از ۵۰ جلد کتاب در حوزه شعر کودک و نوجوان منتشر کرده و با عشق و تعهد، در کنار کودکان و نوجوانان زندگی و کار میکند. انتخاب او برای ماندن در فضای تربیتی کانون و ارتباط مستقیم با بچهها، نشاندهنده علاقه و ایمان او به رسالت فرهنگی و آموزشیاش است.
غلامرضا بکتاش، شاعر ملی کودک و نوجوان، در آیین رونمایی از تازهترین اثر خود با عنوان «آسمان به فکر صلح» خطاب به دانشآموزان گفت: شما دانشآموزان نباید دچار روزمرگی شوید؛ از تجربه کردن نترسید و در شعر، داستان و هنر جسارت ریسک کردن داشته باشید.
او افزود: امروز برای من روز خوبی است؛ از حضور و انرژی شما نوجوانان انگیزه گرفتم و خوشحالم که بهعنوان یک انسان فرهنگی، توانستهام قدمی در مسیر عشق و آموزش بردارم. پس از سرودن شعر برای شما، به این کار عشق میورزم.
بکتاش در توضیح محتوای کتاب خود اظهار داشت: تلاش کردم شعرهای این مجموعه سطحی نباشد، بلکه لایههای عمیقتری داشته باشد تا نوجوان، به عنوان مخاطب اصلی، به تفکر واداشته شود. هدفم از سرودن این اشعار، ایجاد ارتباطی عمیقتر میان نوجوانان و طبیعت است؛ ارتباطی که از سطح مشاهده و گشتوگذار فراتر رود و به اندیشه، پرسش و درک فلسفی از جهان پیرامون منتهی شود.
اشعار مجموعه در دهه ۱۳۹۰ سروده شده است و با تصویرگری راحله برخورداری از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی بالای ۱۲ سال (نونگاه) در شمارگان دو هزار نسخه و با قیمت ۱۰۰ هزار تومان منتشر شده است
تا کنون ۵۰ اثر از این شاعر به چاپ رسیده است.