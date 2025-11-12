کاشت طلای سرخ، فرصتی طلایی برای کارآفرینی و اشتغال در زنجان ایجاد کرد.

زعفران‌کاری، مسیر نوین کشاورزی و اشتغال پایدار در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با توجه به کاهش منابع آب و ضرورت تغییر الگوی کشت، کشاورزان زنجانی به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا از جمله زعفران روی آورده‌اند.

حائری افزود: تاکنون حدود ۱۳۰ هکتار از اراضی استان به کشت زعفران اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود ۳۲۵ کیلوگرم زعفران از این اراضی برداشت شود.

به گفته وی، زعفران محصولی کم‌توقع با دوره بهره‌برداری طولانی است که حدود هفت سال در زمین باقی می‌ماند و مقاومت بالایی در برابر آفات و بیماری‌ها دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تغییر الگوی کشت در استان زنجان نشان‌دهنده مدیریت هوشمند منابع آب توسط کشاورزان است؛ اقدامی که علاوه‌بر صرفه‌جویی در مصرف آب، منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی می‌شود.

حائری در ادامه با اشاره به توسعه کشت گیاهان دارویی در استان گفت: امسال به‌دنبال استقبال کشاورزان، بیش از یک‌هزار هکتار کشت بهاره گیاهان دارویی در زنجان انجام شده است.